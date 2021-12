Sam Higgs a quitté sa ville natale, et tous ceux qu'il connaît, il y a deux ans.

Mais la mort de son meilleur ami Nick rappelle l'ancien journaliste d'investigation pour affronter le passé troublé de la ville et le sien.

Il est bientôt entraîné dans un dangereux réseau d'intrigues, car tout n'est pas comme il y paraît dans la petite ville de Basswood, en Virginie-Occidentale.



Forcé de se confronter à lui-même et aux habitants de la ville, Sam a du mal à équilibrer la balance de la réconciliation et son enquête qui a changé sa vie.

Il doit décider combien il est prêt à risquer pour découvrir les mystères de sa ville natale.



RAPPELEZ-VOUS, RÉFLÉCHISSEZ, RÉVÉLEZ



Explorez les manières uniques et analytiques de Sam dans son vaste Mind Palace, où vous pouvez revisiter son passé, revivre de vieux souvenirs et reconstruire des événements.

Là, vous pouvez passer en revue des scénarios possibles, imaginer comment les choses auraient pu se passer et suivre les indices de votre prochaine piste.

Attention cependant, le Mind Palace est le reflet de l'état d'esprit de Sam, pour le meilleur ou pour le pire.



LE MIROIR JUMELÉ



Vous pouvez également parler avec votre Double, qui est le côté le plus social et empathique de vous-même que personne d'autre ne peut voir.

Vous devez naviguer ensemble contre les dangers des pensées et des sentiments conflictuels de Sam : votre Double deviendra-t-il une confidente de confiance ou un invité indésirable ?



CHOISISSEZ VOTRE CHEMIN



Dans Twin Mirror, chaque décision que vous prenez modifie le cours de votre enquête, ainsi que vos relations à Basswood.

Faites confiance aux autres ou ne comptez que sur vous-même dans votre quête de la vérité. Mais peu importe vos choix, votre histoire est la vôtre.

Regardez-vous dans le miroir, que verrez-vous ?